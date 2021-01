Anapolino e participante do BBB 21, Caio Afiune pode não ter conquistado o jornalista Léo Dias, mas chamou atenção de Neymar Jr.

Na manhã deste sábado (30), o jogador de futebol usou o Twitter para dizer que está “rindo muito com Caio e Rodolffo” e que os dois juntos são uma boa dupla.

Rio muito com Caio e Rodolfo 🤣🤣🤣 q dupla — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

Desde o início do programa, internautas já torciam pelo ‘bromance’ do anapolino com o cantor sertanejo, que também é goiano.

Por isso, os fãs dos brothers aproveitaram a publicação de Neymar para reforçar, principalmente com memes, a torcida para os dois dentro da casa.

No Instagram, outros famosos também estão se divertindo com o anapolino. Dentre eles, o jogador David Luiz, e o cantor Thiago Brava.

Veja as principais reações

avisa que a amizade do caio e rodolffo sao a melhor coisa dessa edição pic.twitter.com/rJEgW3Doyj — luquinha ×͜×⚔️ (@anittaplay) January 30, 2021

O cara é bom de bola em Ney pic.twitter.com/nMMLddgwmE — thithi🤠 (@ThiThiSpfc) January 30, 2021

São eles!

Tenho orgulho dos meus favs!!! ❤️🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/cghroY1Kwc — Thaiany 🍼🎱🚜 (@TataS36609338) January 30, 2021

KKKKKKKK VOCÊ SEMPRE DO LADO CERTO — Futmais (@futtmais) January 30, 2021

Comentarista profissional de bbb — rm (@romaovitorr) January 30, 2021

VOCÊ SEMPRE TÁ DO LADO CERTO MANO, VOCÊ É PERFEITO — Chris Dedin ✌🏾 (@Chris_nunes33) January 30, 2021