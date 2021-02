Equipe da Polícia Militar de Anápolis precisou se deslocar até o Campos Elísios, na madrugada desta sexta-feira (05), após receber a denúncia de que um bar estaria desobedecendo as medidas de segurança contra Covid-19.

É que o novo decreto do prefeito Roberto Naves (PP) permite que os estabelecimentos do segmento funcionem apenas até às 00h e já era aproximadamente 00h40 quando os agentes chegaram lá e encontraram as portas abertas.

No local, segundo a corporação, havia uma aglomeração de pessoas na porta, aguardando para consumir bebidas alcóolicas.

Em consequência, a proprietária recebeu a orientação de fechar o bar para obedecer as medidas sanitárias preventivas do município e obedeceu imediatamente.

Antes, porém, afirmou que não sabia da existência do decreto que a proibia de manter o funcionamento durante a madrugada.