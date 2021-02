O final da manhã desta quarta-feira (10) foi de desespero para moradores do bairro Novo Paraíso, em Anápolis, que tiveram de acompanhar uma movimentação diferente de viaturas.

É que uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrada morta dentro da casa em que vivia.

De acordo com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM, a vítima tem aproximadamente 40 anos e teria sido localizada por familiares.

A confirmação do óbito ficou sob responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Informações preliminares dão conta de que seria um caso de morte natural.

Equipes policiais ainda estão no local aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fará o recolhimento do corpo.

Mais informações a qualquer momento.