César Filho, 60, recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta-feira (18). Ele estava internado na unidade desde o último dia 11 por causa de complicações provocadas pela Covid-19.

“Estamos recebendo alta, indo embora para casa para recuperar as energias […] Muito obrigado pelo carinho, preocupação, orações durante todo esse período e quando ainda estava em casa”, afirmou ele em vídeo publicado em suas redes sociais. O apresentador estava ao lado de Elaine Mickely, que também contraiu o novo coronavírus e já está recuperada.

Emocionada, ela também falou sobre a recuperação do marido. “Estou muito feliz, porque são momentos muito difíceis que a gente passa aqui, momentos de muita tensão, medo e preocupação durante a doença inteira. Mas nós vencemos”, disse.

César Filho recebeu o diagnóstico da Covid-19 no dia 2 de fevereiro. No dia 11, ele apresentou uma piora no quadro de saúde e precisou ser hospitalizado.