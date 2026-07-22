Endereços ligados a Vanessa Marega são alvo de busca e apreensão em Anápolis

Empresária, que tem mandado de prisão em aberto, não foi localizada

Empresária é investigada por golpe milionário em Anápolis (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (22), dois mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços ligados a Vanessa Lorany Reges de Almeida, mais conhecida como Vanessa Marega.

As ações ocorreram em Anápolis, durante a Operação Chamariz. As diligências foram realizadas pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 3ª Delegacia Regional de Polícia (DRP).

Conforme apurado pelo Portal 6, a empresária não foi localizada nos endereços vistoriados e, até o momento, é considerada foragida.

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A primeira ação ocorreu por volta das 06h, em um condomínio de chácaras localizado no bairro Chácaras Atibaias. Já a segunda foi realizada aproximadamente uma hora depois, em uma residência situada na Vila João Luiz de Oliveira.

Ainda não foi possível confirmar se houve a apreensão de materiais de interesse para as investigações durante as buscas.

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