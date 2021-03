Um jovem de 28 anos foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por feminicídio após esfaquear a namorada, que estava em casa. O crime aconteceu no último dia 14 de fevereiro em Aparecida de Goiânia.

O delegado responsável pelo caso alegou que Ezequiel da Silva Menezes atacou Bruna Regina Domiciano, de 22 anos, enquanto ela estava deitada na cama.

O motivo? O casal era usuário de drogas e a companheira acusou o parceiro de ter pego porções que pertenciam à ela.

Ele, que já tem passagem por tráfico, discutiu com a vítima, pegou uma faca na cozinha e desferiu lhe alguns golpes.

De acordo com a perícia, Bruna ainda tentou fugir do agressor, conseguindo chegar até a sala. Lá, ela foi atingida mais uma vez e morreu no local.

Não satisfeito, Ezequiel ainda ateou fogo no corpo da ex.

Os vizinhos encontraram ela já sem vida, logo após terem percebido a fumaça. No entanto, o jovem havia fugido.

A Polícia Militar foi acionada e, horas depois, conseguiu localizar o homem, que foi preso.

A denúncia

Feita pelo promotor de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, da 19ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia, foi afirmado que o crime se tratou de feminicídio por motivo fútil, com emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Indagado, Ezequiel confirmou o assassinato friamente, mas afirmou não se lembrar sobre o incêndio.