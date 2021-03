Permanece sem identificação o cliente que morreu após sofrer um mal súbito dentro do Carrefour de Anápolis, na noite desta segunda-feira (08).

O Portal 6 apurou que o corpo continua no Instituto Médico Legal (IML) e, até o momento, nenhum possível familiar esteve no local para fazer o reconhecimento.

Uma equipe de papiloscopia da Polícia Científica, porém, já está atuando na manhã desta terça (09) para descobrir o nome da vítima.

A reportagem, que acompanhou de perto toda a movimentação no hipermercado, conversou com um dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estimou apenas que a vítima tinha cerca de 65 anos.

Em tempo

O idoso começou a passar mal por volta de 19h20 e, de imediato, o hipermercado precisou ser foi evacuado pela segurança. Apenas funcionários permaneceram no recinto.

O SAMU chegou em poucos minutos com um desfibrilador e realizou técnicas de reanimação por cerca de 40 minutos antes de declarar o óbito.

Além da apreensão de quem presenciou a cena, alguns outros clientes ainda acabaram discutindo com funcionários porque não queriam ir embora sem pagar a fatura do cartão de crédito.

Mesmo assim, ninguém pôde retornar à loja porque um superior mandou que os colaboradores encerrassem o expediente.

