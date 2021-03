Começou a viralizar nesta semana, nas redes sociais, as imagens que mostram a captura de uma caninana gigante, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O réptil estava em uma residência e assustou os moradores após ser visto rastejando entre objetos jogados no quintal.

Acionada, a Fundação Ambiental Jaraguense do Meio Ambiente (Fujama) ficou responsável por retirar o animal silvestre da propriedade. As cenas foram divulgadas no Instagram do biólogo Gilberto Ademar Duwe.

No momento do resgate, a caninana ainda estava embaixo de alguns objetos. Ao perceber a proximidade de pessoas, ela ainda tentou escapar, subindo pela parede, mas foi rapidamente contida.

Apesar de ser grande, ligeira e ter a capacidade de dar mordidas doloridas, a cobra não é peçonhenta e não pode causar grandes danos aos humanos.

Como não apresentava nenhum ferimento, ela foi levada para uma reserva natural.

De acordo com o biólogo, essa foi a maior já capturada pela equipe: 1,94m.