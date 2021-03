Comunicado oficial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no fim da tarde deste domingo – último dia de lockdown em Anápolis – atualizou as estatísticas do avanço da pandemia na cidade.

Segundo o documento, quatro novas vítimas tiveram confirmação de morte para a Covid-19 nas últimas 24h.

São elas: duas idosas, de 73 e 86 anos que faleceram na sexta-feira (12) e dois homens, de 59 e 68 anos, que foram a óbito ontem (13).

Com isso, o número total de fatalidades em Anápolis por conta da Covid-19 chegou a 600.

Contudo, este não foi o único avanço da doença no município desde a última atualização da Semusa.

Isso porque 207 novas confirmações de infecção foram registradas nas mesmas 24h, totalizando quase 27 mil ao todo desde o início da pandemia.

Destes, 23.133 se recuperaram após cumprirem os devidos procedimentos médicos e sanitários.

As marcas do avanço da pandemia também ficam claras ao se analisar a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI, que se encontram no limite das respectivas capacidades.

Dos 73 leitos de UTI disponíveis, apenas três ainda se encontram desocupados, enquanto os 99 de enfermaria possuem 97 pacientes – ou seja, com apenas duas vagas disponíveis.

Vale ressaltar que, a partir desta segunda-feira (15), a cidade retornará às normas do grau moderado da matriz de risco, em que a restrição sobre a abertura dos estabelecimentos é muito menor comparada ao lockdown.