Publicado na manhã desta terça-feira (16), o decreto do governador Ronaldo Caiado que impõe o isolamento alternado em Goiás deve ser cumprido em Anápolis.

Embora a cidade tenha a matriz de risco como estratégia própria para lidar com o avanço da pandemia, há o entendimento no entorno do prefeito Roberto Naves de que o não cumprimento do decreto estadual implique em consequências não desejadas.

A primeira delas seria a abertura de ações na Justiça por parte do Ministério Público. A segunda é de que, ainda que na primeira instância uma cautelar possa ser negada, isso dificilmente ocorrerá no TJGO.

É esperado que prefeito torne pública essa decisão nas próximas horas. Até porque a interrupção das atividades socioeconômicas do estado passam a valer já nesta quarta-feira (17).