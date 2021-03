Como adiantado pela seção Rápidas do Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) acatou 100% do decreto estadual. Com isso, a partir desta quarta-feira (17), Anápolis segue isolamento alternado e as medidas de restrição anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado nesta terça-feira (16).

“Consultei toda a nossa equipe jurídica e recebemos uma recomendação do Ministério Público para que, no prazo de 24h, façamos a adesão ao decreto estadual”, justificou, informando que o Poder Judiciário também sinalizou para o município na mesma direção.

“Todos estão acompanhando o que está acontecendo com o nosso país: recorde atrás de recorde no que diz respeito ao número de mortes. O Estado de Goiás vive uma situação semelhante. Anápolis vive uma situação semelhante”, completou.

Segundo Roberto, apesar dos 20 novos leitos que entraram em funcionamento a expectativa é de que em um curto período de tempo todos estejam ocupados. “Nós já temos oito pacientes e a previsão é de que em 72h esses leitos já estejam cheios de pacientes. Entendemos a realidade”.

