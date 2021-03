O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou nas redes sociais, neste sábado (20), a chegada de mais um lote de vacinas contra Covid-19. No total, são 129,1 mil doses que possibilitará a inclusão de pessoas com 70 anos no grupo prioritário.

Segundo Caiado, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assumiu um novo compromisso de dispor semanalmente novas remessas de imunizante a Goiás.

“Com essa autorização [do governo federal] para que possamos usar 100% das doses, porque eles garantem o envio do próximo lote no decorrer da semana e, consequentemente, a segunda aplicação, nós recebemos a remessa com maior volume para o D1 [dia 1 da vacinação]”, explicou o governador.

Ronaldo também pontuou as vantagens da vacinação em massa, principalmente nos grupos vulneráveis, como os idosos.

“Isso faz com que, nos próximos dias, essas pessoas já comecem a produzir imunidade e também tenham uma capacidade melhor de resistir caso venham a se contaminar”, exemplificou.

Conforme o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, os novos lotes propiciarão a imunização de idosos de 70 anos, podendo alcançar até 68 anos, na capital; e de cidadãos a partir de 65 anos, no interior.

“Quanto mais pessoas desta idade forem vacinadas, diminui a possibilidade de agravamento dos casos”, ressaltou.

Esta foi a nona remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado de Goiás. Do total de vacinas, 115,6 mil doses são da CoronaVac, fabricadas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e 13,5 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).