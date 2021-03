Policiais militares tiveram de ser acionados neste domingo (28) para resolver uma situação bastante peculiar, na Avenida Cachoeira Dourada, no bairro Paraíso, em Anápolis.

Quem acionou a viatura foi um homem de 41 anos, que contou que há nas proximidades um disk cerveja e, por isso, um grupo de bêbados sentou na porta da casa dele para ingerir bebidas.

Um dos integrantes do grupo ainda teria urinado no portão, o que fez com que o proprietário fosse até lá e pedisse para que se retirassem.

Instantes depois, o rapaz que fez as necessidades fisiológicas, que tem 25 anos, apareceu em um carro. Ele chutou o portão, arremessou para dentro da residência uma sacola plástica cheia de fezes e fugiu.

Enquanto a vítima contava toda a história para os militares, o jovem voltou a passar pela rua. Ele foi abordado pelos policiais, que perceberam de imediato os sinais de embriaguez.

Dentro do veículo havia outra sacola com fezes e o suspeito se alterou e começou a desacatar a corporação, pedindo para que as algemas fossem retiradas, pois ele queria resolver a situação “no ringue”.

O teste do bafômetro constatou que o condutor tinha 0,64 mg/l de álcool no organismo. Na Central de Flagrantes, ele foi autuado por embriaguez ao volante, desacato e injúria.