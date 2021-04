O Governo de Goiás anunciou que entregadores de encomendas e motoristas de aplicativo também estão contemplados com acesso à linha de crédito especial dentro do Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame).

O programa faz parte do pacote de medidas anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no dia 16 de março, como forma preservar os empregos e apoiar as empresas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Profissionais autônomos de qualquer aplicativo de delivery ou viagens podem solicitar financiamento do Crédito Peame MEI/Autônomo, com limite de até R$ 5 mil, juro zero, carência de seis meses e prazo de pagamento de até 24 meses.

“Desde o começo da pandemia, o governador Caiado tem demonstrado na prática a noção de onde a ajuda do Governo de Goiás deve chegar com mais urgência. Liberar crédito aos autônomos, micro e pequenos empreendedores, como donos de pit dogs e entregadores e motoristas de aplicativo, é mais um exemplo disso”, afirmou o secretário da Retomada, César Moura.

Requisitos

Os requisitos exigidos são: exercer a atividade econômica há pelo menos seis meses e não possuir restrição de crédito anterior a 3 de março de 2020. Em caso de restrição posterior a essa data, o débito deve ser menor que 30% do valor do empréstimo.

O presidente da Goiás Fomento, Rivael Aguiar, cita a importância de ampliar o público que pode ter acesso facilitado ao crédito.

“A inclusão dos profissionais de aplicativo foi uma determinação expressa do governador Ronaldo Caiado, que entendeu que as restrições de funcionamento das atividades econômicas prejudicaram muito suas atividades e renda”.

Rivael reforça ainda que a entrada dos entregadores de aplicativo no programa é muito importante porque o grande objetivo do Peame é “promover a manutenção dos empregos no nosso Estado e o trabalhador autônomo não poderia ficar de fora”.

Como solicitar o crédito

As propostas de financiamento podem ser enviadas pelo site da Goiás Fomento. Estão disponíveis também outros canais de atendimento, que são os correspondentes de crédito da Agência de Fomento em todo o território goiano, o Sebrae-GO, pelo telefone: 0800-570-0800, a Sociedade Garantidora de Crédito, via: (62) 3237-2643 e o site www.garantigoias.com.br.