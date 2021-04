Equipe naútica dos Bombeiros de Anápolis encontram corpo de jovem que se afogou

Foi encontrado na manhã desta segunda-feira (05), pela equipe náutica do Corpo de Bombeiros de Anápolis, o corpo de Ronan Peniche da Silva, de 22 anos.

O jovem estava sendo procurado pela corporação desde a tarde de domingo (04), quando se afogou no Rio Uru, localizado na região do Poço Balneário, no município de Itaberaí.

Ronan pulou na água para tentar socorrer uma pessoa que estava se afogando no local.

A vítima logo foi retirada das águas com vida, mas ele desapareceu junto à correnteza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Ronan ficou preso embaixo de uma loca a uma profundidade de 4m.