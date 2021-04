Venda mal resolvida de cadela termina com homem espancado na rua, em Anápolis

Nesta segunda (12), um homem procurou uma delegacia da Polícia Civil para registrar uma situação de confusão e violência que viveu em um bairro da região Sudeste de Anápolis, por causa de um animalzinho de estimação.

É que a vítima teria ido até a porta de uma residência para receber o dinheiro referente a uma cadelinha, que desistiu de comprar, mas que já havia gastado cerca de R$ 100 com vacinas.

Ele chegou na casa querendo falar com o rapaz que efetuou a venda, porém, encontrou apenas a mãe dele, que disse que a quantia seria devolvida assim que o animal fosse realmente vendido.

Insatisfeito, o homem insistiu para falar com o jovem, que estaria ouvindo a conversa e teria saído do imóvel já aborrecido, jogando o celular no chão, falando palavrões e iniciando uma luta corporal.

A esposa da vítima estava por perto e tentou registrar toda a situação por um smartphone.

Neste momento, um amigo do agressor também apareceu e ajudou a dar chutes e socos no homem. Depois, teria ido no carro e simulado que estava pegando uma arma de fogo. No entanto, apenas fugiu do local.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa.