Imagem da rainha Elizabeth sozinha no funeral do marido comove o mundo

A rainha Elizabeth 2ª sentou-se sozinha para acompanhar o funeral de seu marido, o príncipe Philip, com quem foi casada por 73 anos, devido às regras de distanciamento social impostas para conter a pandemia de coronavírus. Ele foi sepultado neste sábado (17).

As cenas da rainha, toda de preto, usando chapéu e máscara e abaixando a cabeça durante a cerimônia comoveram usuários de redes sociais. No Reino Unido, “queen” (rainha) foi um dos termos que mais geraram postagens no Twitter durante o funeral, com mais de 180 mil menções.

Muitos usuários disseram ter ficado tristes ao ver a imagem e enviado mensagens de apoio à rainha. Alguns deles lembraram de seus familiares isolados devido à crise sanitária. “Ver a rainha tão encolhida na capela partiu meu coração. A postura dela lembrou minha mãe. Ela morreu aos 92 anos em novembro. Funerais com distanciamento social são tão dolorosos”, disse a usuária Vexentrix.

“Ver Sua majestade sentada ali sozinha enquanto ‘God Save The Queen’ estava sendo ouvido me levou às lágrimas”, escreveu Helen Maidiotis.

“Houve alguma outra imagem da rainha mais de partir o coração? A separação cruel e a solidão sofrida por tantos nesta pandemia, agora enfrentada pela mulher mais famosa do mundo ao dizer adeus ao seu marido por 73 anos. Apenas devastador”, comentou o jornalista britânico Piers Morgan.

Devido à pandemia, os familiares de Philip se sentaram distantes uns dos outros na capela.

As regras britânicas determinam que pessoas que vivem em casas diferentes devem ficar distantes umas das outras em ambientes fechados. Assim, casais puderam ficar lado a lado, mas a rainha, agora viúva, ficou isolada dos parentes por duas cadeiras de distância. Havia apenas 30 convidados no local, além de funcionários, músicos e religiosos.

Elizabeth, 94, já foi vacinada com as duas doses da vacina contra o coronavírus, mas mesmo pessoas imunizadas devem seguir tomando cuidados e evitar aglomerações. A família real não usou máscaras durante a procissão fúnebre, ao ar livre, mas as colocou ao entrar na capela.

O príncipe Philip morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos. A causa da morte não foi informada. Seu funeral foi realizado no castelo de Windsor, com honras militares. Philip lutou na Segunda Guerra Mundial e estava casado com Elizabeth desde 1947.