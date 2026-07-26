Não é com álcool, nem limpa vidros: a melhor maneira de limpar a tela do celular sem arranhar, segundo técnicos

Técnicos revelam que um acessório simples remove sujeira da tela do celular sem causar riscos ou comprometer o revestimento do display

(Foto: Reprodução)

Muitas pessoas recorrem ao álcool comum, limpa-vidros ou até papel-toalha para higienizar o celular, mas esses produtos podem fazer mais mal do que bem.

Segundo técnicos e fabricantes, a forma mais segura de limpar a tela do smartphone é mais simples do que parece e ajuda a preservar o revestimento do display, evitando riscos, manchas e danos permanentes.

O que usar para limpar a tela do celular?

A recomendação dos especialistas é utilizar um pano de microfibra limpo e macio, que não solte fiapos. Caso seja necessário remover marcas de gordura ou sujeiras mais difíceis, o ideal é umedecer levemente o pano com álcool isopropílico (entre 70% e 90%) ou com um produto específico para limpeza de telas. O líquido nunca deve ser aplicado diretamente sobre o aparelho.

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Antes da limpeza, também é indicado desligar o celular, retirar a capa de proteção e fazer movimentos suaves sobre a tela, sem pressionar o display. Esse cuidado reduz o risco de infiltração de líquidos e evita danos aos componentes internos.

O que não usar

Produtos comuns de limpeza, como limpa-vidros, álcool etílico, álcool em gel, detergentes, desinfetantes e solventes, não são recomendados para a tela do celular. Eles podem desgastar a camada oleofóbica — responsável por reduzir marcas de dedos — e provocar manchas permanentes.

Da mesma forma, papel-toalha, guardanapos, lenços de papel e esponjas devem ser evitados. Apesar de parecerem macios, esses materiais podem conter fibras abrasivas capazes de causar microarranhões ao longo do tempo.

Com que frequência limpar?

Os técnicos orientam que a limpeza seja feita sempre que houver excesso de impressões digitais, poeira ou sujeira visível. Como o celular é um dos objetos mais manuseados no dia a dia, mantê-lo limpo também contribui para a higiene, desde que os produtos corretos sejam utilizados.

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