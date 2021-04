Descoberta de traição termina com açougueiro morto a facadas em Goiás

A descoberta de uma traição em Jataí, no Sudoeste de Goiás, terminou com um açougueiro morto a facadas.

O caso ocorreu no último domingo (25) após um homem ficar sabendo do caso que a esposa mantinha com o comerciante.

Celso Alves Ribeiro tinha 58 anos e o corpo dele foi encontrado jogado em uma avenida do município. O autor está foragido.

A vítima foi atingida com a arma branca no abdômen, tórax, pescoço e o rosto. Suspeita-se o esposo traído tenha, antes de abandoná-lo, colocado o açougueiro dentro de um veículo e desferido os golpes

A mulher envolvida na história já prestou depoimento e confirmou a relação extraconjugal. Poderá chegar a 30 anos a pena para o praticante do homicídio.