Há um porquê de Anápolis não estar recebendo vacinas da Pfizer

Quase 50 mil doses de vacinas da Pfizer/BioNTech já foram recebidas por Goiás nas duas últimas semanas. No entanto, elas estão sendo aplicadas apenas em Goiânia.

Essa recomendação veio do Ministério da Saúde e está ocorrendo em todos os estados, uma vez que praticamente só as capitais teriam ultrarefrigeradores para armazenar as ampolas.

A desenvolvedora do imunizante já disse publicamente que freezer’s comuns conservam o princípio ativo por até cinco dias.

É sob esse argumento que autoridades sanitárias reivindicam que as doses também sejam distribuídas a municípios do interior do país, como Anápolis.