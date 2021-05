Mulher de 31 anos está entre as novas vítimas da Covid-19 em Anápolis, mostra boletim

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou na tarde desta segunda-feira (24) mais quatro óbitos por Covid-19 que foram registrados nos últimos dias em Anápolis.

Entre as vítimas, conforme o boletim, estão uma mulher de 59 anos que faleceu no dia 18; uma mulher de 75 anos que foi a óbito no dia 22; uma mulher de 31 anos que faleceu no dia 23 e uma mulher de 84 anos que foi a óbito na data de hoje.

Com mais essas fatalidades, a cidade chega ao total de 1.118 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.

Nas últimas 24h, foram contabilizados mais 151 casos de pessoas que se infectaram com o novo coronavírus e tiveram o teste confirmado a partir de exames laboratoriais.