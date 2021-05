Cobra robusta faz visitinha surpresa em casa em Anápolis e vira super atração para moradores

O final da tarde de terça-feira (25) foi de muita euforia para moradores do Setor de Chácaras Vale das Antas, localizado nas proximidades do Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis.

É que uma família encontrou uma jiboia bem robusta passeando por uma espécie de grade que fica na garagem da casa.

Diferente de outros casos envolvendo cobras, não teve medo ou correria. Pelo contrário, todos ficaram muito encantados e uma mulher até decidiu fazer vídeos com o celular.

“Olha a visitinha ilustre que tivemos essa tarde aqui. Que linda que ela é. Não pode matar a bichinha. É uma jiboinha”, fala a mulher, que não teve a identidade revelada.

Nos fundos, também é possível ouvir outras pessoas comentando que chegaram a colocar a mão no réptil e que ele tinha o corpo “muito fofinho”.

Antes de registrar tudo, porém, a moradora da residência acionou o Corpo de Bombeiros para ir até o local resgatar a cobra e garantir que fosse devolvida em segurança e sem ferimentos para a natureza. As jiboias não são peçonhentas.