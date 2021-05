Quem é e como foi assassinado o jovem encontrado dentro de córrego em Anápolis

Foi identificado como Ezequiel Wisley Moreira da Silva, de 20 anos, o jovem encontrado morto dentro de um córrego, no Jardim Flor de Liz, bairro da região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o corpo estava de costas para cima e para retirá-lo da água foi necessário acionar uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

O local em que Ezequiel foi abandonado era de difícil acesso e junto dele não havia nenhum documento. Assim que o cadáver foi visto por moradores, a Polícia Militar foi chamada de imediato para isolar a área.

Por protocolo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também precisou ir até lá para confirmar o óbito.

Em seguida, a Polícia Científica realizou uma perícia no local e conseguiu constatar que o jovem foi morto com disparos de arma de fogo que o acertaram na mão direita, braço esquerdo, costas e na altura da nuca.

A situação deixou vários moradores assustados e todos que se juntaram para acompanhar os trabalhos policiais teriam afirmado nunca ter visto Ezequiel antes.

O delegado plantonista do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) também se deslocou até o endereço para levantar as primeiras informações e dar andamento com a apuração do caso.

Por fim, o corpo foi devidamente recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.