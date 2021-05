Jovem é esfaqueado ao tentar salvar vizinha na porta de casa, em Anápolis

A noite de desta sexta-feira (28) quase terminou em tragédia no Residencial Arco-Íris, bairro da região Sudeste de Anápolis.

É que uma mulher, de 40 anos, estava consumindo bebidas alcoólicas na porta de casa, juntamente com outros moradores das proximidades, quando o marido dela, de 60 anos, chegou no endereço enfurecido.

Ele teria começado a agredi-la repentinamente e na frente de todos. Para proteger a vítima, um jovem vizinho, de 18 anos, interviu na discussão.

Neste momento, acabou esfaqueado duas vezes, no pescoço e no peito, pelo companheiro da mulher. Ela também foi golpeada no braço.

Todos que estavam no local ficaram ainda mais desesperados e o pai do jovem o colocou às pressas dentro de um veículo para levá-lo para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Já a mulher foi socorrida por uma unidade básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada pro mesmo hospital. Ambos estavam conscientes e orientados.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a situação, mas o autor fugiu e não foi mais localizado. Ele deverá responder por violência doméstica e tentativa de homicídio.