Empresas do DAIA abrem novas vagas e estão contratando funcionários

Localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), as empresas Aché Laboratórios e Champion Saúde Animal estão com vagas abertas para contratar funcionários.

A oportunidade disponibilizada pela Aché é para Eletromecânico. Os candidatos precisam ter curso técnico completo em Eletromecânico, vivência com rotinas mecânicas ou utilidades na área produtiva e pacote office básico.

Já a vaga ofertada pela Champion é para Programador WEB e exige ensino superior completo ou em andamento nas áreas relacionadas à Tecnologia de Informação. Também é preciso conhecimentos de PHP, Nodesjs, CSS, JavaScript, MySQL e PostgreSQL.

As empresas não divulgaram a pretensão salarial. No entanto, a Champion oferece assistência médica e odontológica, refeitório, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Interessados devem acessar o site e cadastrar o currículo.