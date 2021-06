Um olhar para os moradores de rua em Anápolis

Anápolis iniciou na última quinzena a vacinação de pessoas em situação de rua. A vacinação desse grupo está prevista no Plano Nacional de Imunização(PNI). São pessoas em condições de extrema vulnerabilidade ao Coronavírus, pois para elas, ficar em casa não é uma opção, somado às condições precárias da pandemia.

​Nos últimos meses cresceu visivelmente o número de pessoas em situação de risco na cidade. A Pandemia agravou problemas principalmente econômicos, levando pessoas a saírem de suas casas em busca de todas as formas de ajuda.

​​Embora as ações e o debate público no combate ao Covid-19 estejam centrados nas áreas da saúde e da economia, políticas públicas estratégicas de assistência social podem minimizar significativamente a exposição dos mais pobres e vulneráveis ao Coronavírus, através de medidas econômicas e sociais consistentes, articuladas entre os níveis de governo e as políticas existentes.

A realidade da rua é triste e a pandemia possibilitou que problemas desse grupo fossem escancarados em nossa cidade, fazendo-se necessário implantar uma política de cooperação e parcerias com a sociedade civil e expandir a rede de assistência social. Ampliar restaurantes populares e implantar novos restaurantes, inclusive com oferta de café da manhã e jantar são fundamentais para matar a fome. Criar uma rede integrada de atenção social capaz de acolher, reestruturar, abrir portas e reinserir esses cidadãos na sociedade é fundamental para o reingresso social e recuperação de sua dignidade.

