Em ataque de fúria, mulher arma confusão e agride filha da ex-amiga com rodo

Policiais militares tiveram de se deslocar até a Vila Fabril, em Anápolis, nesta quinta-feira (10), para ajudar uma família que há algum tempo vem vivendo momentos de aflição.

É que a dona da casa, de 50 anos, decidiu terminar há poucos meses uma amizade depois outra mulher, num ataque de fúria, quebrou o celular dela.

A suspeita teria dado outro aparelho para pagar a dívida, enquanto a vítima teria efetuado o pagamento de uma dívida no cartão para que as duas não tivessem mais nenhuma ligação e pudessem dar por encerrado o relacionamento amigável que tinham.

Nesta quinta (10), porém, a ex-amiga teria ficado revoltada novamente quando viu que teve o número bloqueado para não fazer mais contato e foi tirar satisfações. Ela teria causado muito tumulto e iniciado uma discussão.

A filha da vítima, de 20 anos, tentando fazer com que as duas parassem de brigar, se aproximou para conversar com a suspeita e acabou sendo agredida com tapas e com um rodo, o que fez com que caísse no chão e batesse a cabeça.

Um outro vizinho ouviu a gritaria e decidiu intervir. Vendo que a filha da mulher estava machucada, a ex-amiga decidiu fugir.

Mãe e filha foram devidamente orientadas pelos militares e estiveram na Central de Flagrantes para registrar o caso como calúnia e lesão corporal dolosa.