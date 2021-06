Por que a visita de Leandro Ribeiro e Domingos Paula ao prefeito de Aparecida está rendendo críticas

A visita feita pelo presidente e vice-presidente da Câmara de Anápolis ao prefeito de Aparecida de Goiânia, na sexta-feira (11), foi vista com reticências por políticos anapolinos, especialmente vereadores da situação e oposição.

Isso porque ambos já criticaram o chefe do Executivo aparecidense, especialmente Domingos Paula (PV) que chegou a fazê-lo publicamente ao usar a tribuna e dizer que Gustavo Mendanha (MDB) era o “principal adversário de Anápolis”.

O vídeo do verde desancando o emedebista rapidamente circulou em grupo de WhatsApp assim que a foto do encontro no gabinete de Mendanha foi compartilhada nas redes sociais.

Os colegas de parlamento também avaliaram que, se a visita foi institucional, Leandro Ribeiro (PP) deveria ter ao menos avisado a Mesa Diretora.

Alguns também mencionam, em reserva, que tornar público o encontro passa sinais que podem ser vistos como provocação ao Palácio Pedro Ludovico, uma vez que Gustavo Mendança é tido como potencial concorrente do governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2022.