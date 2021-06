Caminhão não explodiu na GO-222 porque motorista foi inteligente e bombeiros agiram rápido

A tarde desta segunda-feira (14) foi de pânico para um motorista na GO-222, na altura da ponte do Rio João Leite, em Anápolis.

O caminhão que ele dirigia começou a pegar fogo na cabine, o obrigando a parar o veículo e usar todo o líquido do extintor.

Como não foi suficiente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e descobriu a origem do fogo ao chegar no local. De qualquer forma, a ação do motorista foi importante para conter o avanço acelerado das chamas e evitar que uma explosão ocorresse.

“Realizamos o basculamento da cabine observamos que a fumaça era do carpete de isolamento térmico do motor para cabine”, informou a corporação.

Após o rescaldo, o item foi retirado e o fogo parou. Os socorristas usaram apenas 50 litros de água e os danos foram apenas materiais.

A rodovia também não precisou ser interditada, uma vez que o caminhão permaneceu todo o tempo no acostamento.