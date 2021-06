Mais de 25% da população goiana já está vacinada com a 1ª dose contra Covid-19

Goiás alcançou no início da tarde desta segunda-feira (14) a marca de um quarto da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 1.758.823 goianos receberam o imunizante. Isso equivale a 25,06% da população do Estado.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que, nas próximas semanas, a campanha deve progredir ainda mais. “Acreditamos que vamos avançar, rapidamente, na faixa etária e poderemos chegar ao mês de setembro com maior tranquilidade, com todos acima de 18 anos 100% vacinados”, afirmou.

Os números da vacinação alcançados se devem ao esforço da gestão estadual, da equipe técnica e dos municípios que trabalham, incansavelmente, para que os imunizantes cheguem o mais rápido possível até o cidadão.

Desde o início da campanha, o Estado adotou uma logística que garante a entrega ágil das doses. Em determinadas situações, os imunizantes são enviados por via aérea para as Regionais de Saúde mais distantes, como as localizadas nas cidades de Campos Belos, Posse e Porangatu.

“Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a Covid-19”, frisou Caiado em sua conta do Twitter.

“A cada remessa que desembarca no Estado, nosso trabalho é para que a vacinação progrida para os municípios goianos. Isso mostra o empenho da gestão e o engajamento das pessoas em relação à campanha”, pontuou o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino.

Para ele, a atitude da população é fundamental para evitar a disseminação do vírus. “O momento exige de nós, cidadãos, uma consciência em relação ao nosso comportamento. A vacinação é a medida mais eficaz e eficiente para nos tirar da condição de pandemia”, explicou.

Em Goiás, conforme pactuado em reuniões com gestores municipais e estaduais, o cronograma da campanha define que 70% das doses serão destinadas para a população geral, por ordem decrescente de idade, de acordo com a realidade de cada município, e 30% para os grupos prioritários já elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“Com essa nova estratégia, a expectativa é a de que o avanço da vacinação seja mais rápido do que se estivesse estratificado somente pelas categorias classificadas como prioridade”, detalhou Alexandrino.

Em relação à segunda dose, há o registro de que 673.297 pessoas foram vacinadas, o que equivale a 9,59% da população. O governador Ronaldo Caiado alerta para que goianos retornem para aplicação do reforço e garantam o esquema vacinal completo.

“É fundamental que as pessoas tenham responsabilidade de ir aos postos de saúde para receber a segunda dose”, reforça.

Ao todo, Goiás já recebeu 3.276.290 vacinas contra a Covid-19. Destas, 2.896.390 foram distribuídas, visto que o Estado trabalha com reserva dos imunizantes para aplicação do reforço.