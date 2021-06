Preso suspeito de jogar álcool e atear fogo no corpo de mulher em Anápolis

Foi enviado na tarde desta quarta-feira (16) para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anapolis, o L. B. S., de 43 anos.

Preso pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), ele é apontado pela Polícia Civil como o autor do homicídio qualificado contra Fabiana da Cruz de Souza, de 34 anos.

O crime ocorreu em abril deste ano, no Feirão do IAPC, no bairro Bela Vila, depois que autor e vítima tiveram uma discussão enquanto consumiam bebidas alcoólicas e faziam uso de drogas.

O suspeito teria jogado etanol pelo corpo de Fabiana e ateou fogo.

Ela chegou a ser socorrida em Anápolis, mas precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde ficou internada por quatro dias e não resistiu.

Segundo o GIH, o rapaz já possui outras passagens pelos crimes de lesão corporal, furto e roubo.