Sede da Prefeitura de Anápolis pode receber o nome de Adhemar Santillo

A Câmara Municipal informou, nesta quinta-feira (17), que foi a aprovada a indicação da vereadora Dra. Trícia Barreto (MDB) que propõe a mudança de nome do Centro Administrativo de Anápolis (Sede da Prefeitura) para Centro Administrativo Adhemar Santillo.

Localizado na Avenida Brasil Sul é onde está instalada a parte administrativa do Executivo local, incluindo os gabinetes do prefeito e vice-prefeito.

“O nome do ex-prefeito Adhemar é importante não só para Anápolis, mas para o Estado de Goiás e Brasil. Adhemar foi um dos fundadores do MDB e tem em sua história de vida a luta e a defesa do regime democrático brasileiro”, pontuou a vereadora em entrevista concedida a Rádio Manchester.

Trícia disse que conversou antes de apresentar a proposta no Legislativo com a viúva de Adhemar, a ex-deputada estadual Onaide Santillo.

“A Onaide foi a primeira política que conheci e conversei há 17 anos quando cheguei em Anápolis. É a nossa eterna primeira dama. Nossa homenagem também representa toda contribuição da família Santillo com a história de Goiás”, comentou.

Como a sugestão da vereadora partiu de uma indicação, que não tem força de lei, fica a critério do prefeito Roberto Naves (PP) acatar ou não.

Adhemar Santillo faleceu no dia 9 de março, aos 81 anos. O ex-prefeito teve Covid-19, mas estava recuperado. Porém, a doença causou sequelas e, depois de ser internado, ele acabou morrendo por embolia pulmonar.