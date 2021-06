O relato assustador e bizarro de família feita refém por Lázaro Barbosa

As buscas pelo assassino Lázaro Barbosa, de 32 anos, na região do entorno do Distrito Federal entram para o 12º dia.

Enquanto as forças policiais brasilienses e goianas não conseguem capturá-lo, o criminoso segue fazendo barbaridades e amedrontando famílias que vivem na zona rural.

Prova disso é a recente entrevista em vídeo publicada pelo Metrópoles, no final da noite de sábado (19), com o relato de um casal de caseiros feito refém por Lázaro.

Eles não foram identificados pelo portal de notícias, mas alguns tiveram o tom de voz preservados.

Conforme as vítimas, o foragido invadiu a casa onde moram arrombando a porta e alertando para que ninguém reagisse.

Além de arma, Lázaro queria dinheiro e revirou toda a residência atrás desses dois itens.

Em dado momento, ele quis comida e obrigou a mulher a cozinhar para ele. Também exigiu que o marido dela fizesse uma declaração de amor;

Sem jeito, o caseiro teria dito que não era bom com as palavras e Lázaro sugeriu: ‘Comece com um eu te amo’.

A íntegra da entrevista pode ser vista a seguir.