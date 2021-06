Saneago anuncia que é a nova patrocinadora do Anápolis Vôlei

A Saneago anunciou nesta quarta-feira (23) que foi autorizada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) a patrocinar o Anápolis Vôlei, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

O ato, oficializado em reunião no Palácio das Esmeraldas, contou com a presença do presidente da estatal Ricardo Soavinski, do secretário de esporte Henderson de Paula, além do embaixador do time e medalhista olímpico Dante e do técnico da equipe Ricardo Picinin.

“Nós avançamos para que a Saneago pudesse ter a condição de ser a patrocinadora maior para levar o nome de Anápolis e ensinar as crianças a jogar vôlei e a serem campeãs, como o Dante, que representou o Brasil em quatro grandes olimpíadas”, explicou Caiado.

Na última temporada, mesmo sem o apoio do público nos jogos, e com pouco incentivo financeiro, o time chegou até as semifinais da Superliga B, mas acabou perdendo o acesso para o Brasília.

A parceria com a entidade vem para ajudar a equipe anapolina no caminho ao acesso a principal divisão do voleibol brasileiro, além de apoiar atividades sociais e esportivas nas escolas públicas da cidade.