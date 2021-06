Anápolis registra mais seis mortes e 163 novos casos de Covid-19, informa Semusa

Divulgado no final da tarde desta segunda-feira (28), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de mais seis óbitos pela Covid-19 em Anápolis.

Entre as vítimas estão uma mulher de 59 anos e um homem de 76 anos que faleceram no último sábado (26); dois homens de 55 anos e uma mulher de 50 anos que morreram no domingo (27) e uma mulher de 54 anos que faleceu hoje.

A cidade já acumula um total de 1.346 fatalidades causadas pela doença desde o início da pandemia.

Nas últimas 24h, a Semusa também contabilizou mais 163 novos pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus.

Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI estava respectivamente em 71% e 60%.