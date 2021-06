‘Estou com um pé no PSL’, diz Datena, que pode ser candidato a presidente em 2022

Mônica Bergamo, de SP – O apresentador da TV Bandeirantes José Luiz Datena afirma que está “com um pé no PSL” e que deve se candidatar a algum cargo majoritário em 2022.

“Um pé, quase dois”, afirmou ele à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A ideia é que Datena seja candidato a presidente da República no próximo ano.

Mas o martelo ainda não foi batido e outras possibilidades são também discutidas -como ele concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado pelo estado.

“O partido vai definir as coligações que vai fazer”, diz o apresentador. “O centro, a centro-direita, buscam um nome. Quem tiver mais condições de disputar, de acordo com as pesquisas, sai candidato”, afirma.

A articulação envolve outras legendas.

Na segunda (28), Datena jantou com o presidente do PSL, Luciano Bivar, com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e com o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.

O apresentador afirma que só fará oposição a Jair Bolsonaro (sem partido) e a Luiz Inácio Lula da Silva se for candidato a presidente.

Caso o caminho seja se candidatar a governador ou a senador, ele afirma que não fará oposição a nenhum dos dois.

“Eu vou defender políticas para ajudar o meu estado”, diz.

Datena já ensaiou várias vezes se lançar para algum cargo, mas acabou recuando.​ Desta vez, demonstra que pretende mesmo disputar o voto nas urnas.