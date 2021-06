Veja o que Lázaro Barbosa tinha dentro de mochila apreendida pela polícia

Durante todos os 20 dias que durou a força-tarefa para encontrar Lázaro Barbosa, uma das certezas das forças policiais envolvidas era de que ele estava fugindo com uma mochila nas costas, para carregar tudo que precisava para se manter escondido na mata.

E o homem, que teve a morte confirmada após trocar tiros com as equipes na segunda-feira (28), em Águas Lindas de Goiás, estava com o objeto no momento em que foi alvejado.

Dentro da mochila foram encontrados uma faca, um coldre de arma de fogo, um carregador de pistola sobressalente, munições, liga de borracha, fita plástica, gandola camuflada (jaqueta semelhante a que é usada no Exército), bala clava e uma luva de pano.

Lázaro também carregava na bolsa um frasco com comprimidos, cartelas de amoxicilina e naproxina, quatro pacotes de macarrão instantâneo, tempero pronto, uma cebola, um pacote de bolachas, um frasco com óleo, escovas de dente e R$ 4.400 em espécie.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, a suspeita era que o dinheiro seria usado para fugir do estado ou do país.

Todo o material foi apreendido pelos policiais e entregue aos cuidados da Polícia Civil, que deverá dar andamento com as investigações do caso.

Em tempo

Lázaro era suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em Goiás.

O indivíduo, considerado de alta periculosidade, era investigado ainda por balear outras três pessoas, em Cocalzinho de Goiás.

Também já possuía uma condenação por homicídio, no Estado da Bahia, e era também procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.