Trabalhadores do DAIA já estão sendo vacinados, confirma Semusa

O fluxo de vacinação contra a Covid-19 segue firme e não é raro ver um dos contemplados com o imunizante publicar o momento nas redes sociais.

Nos últimos dias, foram vários os registros de trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) compartilhando o momento e agradecendo as empresas – dando a impressão de que elas haviam adquirido os imunizantes.

Curiosa, a situação levantou suspeitas, uma vez que a inclusão desse segmento não havia sido comunicada nos canais oficiais da Prefeitura.

Em nota ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) se pronunciou sobre o assunto e confirmou a imunização. A pasta disse ainda que o procedimento está em conformidade com o cronograma local.

Empresas da área farmacêutica e alimentícia foram as primeiras contempladas com as doses em estoque, por não terem parado o funcionamento em nenhum momento, nem mesmo durante o lockdown.

A Semusa também garantiu que as indústrias das demais áreas também receberão as vacinas conforme a chegada de mais doses.

Essas empresas podem, inclusive, solicitar informações sobre o cadastramento através do e-mail [email protected]