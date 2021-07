Triagem liberada em Anápolis para homens e mulheres que desejam cirurgia para não ter mais filhos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou na tarde desta terça-feira (06) que está iniciando a triagem de pessoas que desejam fazer cirurgias de laqueadura e vasectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Anápolis.

Os interessados só precisam se deslocar até o Cais da Mulher, no Jardim Calixto, e dar início aos atendimentos, que terão uma duração de aproximadamente 60 dias.

Neste período, os pacientes passarão por uma assistente social e realizarão a abertura do processo. Em seguida será agendada a consulta e, após a autorização de internação na Regulação, o procedimento é feito.

No caso das laqueaduras, as cirurgias ocorrem na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. Já as vasectomias são realizadas no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Só estão aptas a participarem da triagem as pessoas com mais de 25 anos que tenham dois ou mais filhos vivos.

Também é preciso apresentar documentos pessoais (RG, certidão de nascimento dos filhos e de casamento), cartão do SUS, comprovante de residência e autorização do cônjuge (assinada na abertura do processo).

Ao todo, o município já realiza cerca de 20 vasectomias por mês. A expectativa é que, a partir de agora, sejam feitas 30 laqueaduras no mesmo período de tempo.

O Cais da Mulher funciona das 07h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelos telefones (62) 3902-1360 e (62) 3902-2727.