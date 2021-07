Briga generalizada em posto de combustíveis terminou na delegacia em Anápolis

Policiais militares tiveram de se deslocar até um posto de combustíveis, na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, na noite desta terça-feira (07), após a denúncia de que no local estaria acontecendo uma briga generalizada, envolvendo cerca de 10 pessoas.

No local, os agentes encontraram várias pessoas com os ânimos ainda exaltados e descobriram que tudo começou quando duas pessoas teriam, horas antes, furtado vários aparelhos do som automotivo de um homem de 42 anos.

A vítima e o filho conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostravam o delito e repassaram em grupos de WhatsApp. Por fim, descobriram onde os suspeitos estavam e decidiram ir tirar satisfações, juntamente com outros parentes.

No local, encontraram um dos responsáveis pelo veículo utilizado no crime. Ele acabou confessando a ação, mostrou que parte dos aparelhos ainda estavam no porta-malas e indicou o endereço do parceiro.

Por conta do crime, uma discussão começou no local e o filho da vítima quebrou o vidro traseiro do carro do suspeito, o que provocou um extenso corte no braço dele.

Os policiais conseguiram acalmar a situação assim que chegaram e acionaram o reforço de mais duas viaturas.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, autuados por furto e deverão ser investigados pela Polícia Civil.