Essa é a boa notícia dada por Caiado para os goianos que aguardam pela vacina contra a Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (08), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), usou as redes sociais para informar que o estado vai receber mais duas cargas com quase 117 mil vacinas contra a Covid-19 nas próximas 24h.

A primeira, com 87.750 unidades da Pfizer, deverá chegar ainda durante à tarde, por volta das 14h10. Já a segunda, com 29.200 doses da Coronavac, está prevista para desembarcar às 09h da sexta (09).

As vacinas da Pfizer, conforme o chefe do Executivo Estadual, serão todas destinadas para a 1ª dose, enquanto as da remessa Coronavac serão aplicadas como 1ª e 2ª dose.

Atualmente, a estratégia em vigor em Goiás prevê que 90% dos imunizantes que chegarem serão aplicadas por faixa etária, e que os 10% restantes destinam-se aos grupos específicos.

Em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está vacinando pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, trabalhadores da indústria entre 35 e 39 anos, além do prioritários, como gestantes, puérperas, lactantes, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente, trabalhadores aeroviários e portuários, profissionais de saúde e educação, segurança pública e imprensa.