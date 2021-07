Saiba o que a esposa de Lázaro precisou explicar em depoimento à Polícia Civil

Ellen Vieira, a viúva de Lázaro Barbosa, esteve na Delegacia da Polícia Civil de Águas Lindas, nesta quinta-feira (08), para prestar depoimento.

A jovem, que é mãe de uma garotinha de 02 anos, fruto do relacionamento com o homem, foi interrogada por cerca de 1h e negou saber de qualquer amizade entre o companheiro e o fazendeiro Elmi Caetano, preso por ajudá-lo a se esconder.

A advogada Elda de Paulo Sampaio Castro, que representa Ellen, afirmou que a jovem foi ouvida apenas na condição de informante, para explicar questões pontuais do inquérito e contar se Lázaro já havia sido violento com ela ou com a criança.

“Queriam saber se ele era uma pessoa violenta. Nos anos que conviveu com ele, não relatou nenhum tipo de violência por parte do Lázaro, em relação a ela ou à filha”, afirmou ao Correio Braziliense.

“Ela está bastante abalada com a situação, não pode sair às ruas por conta desse episódio que ocorreu, ela está sendo muito exposta em razão desse fato que envolve ela indiretamente”, acrescentou a defensora.

Mensagens

No dia em que foi morto em um confronto com as forças policiais de Goiás e Distrito Federal, segundo reportagem exibida pelo Fantástico, Lázaro teria usado o aparelho celular da antiga companheira para ligar para a esposa.

Os dois ainda teriam passado toda a noite trocando mensagens e o foragido chegou a tentar ligar novamente para a jovem por cinco vezes, pouco antes de ser cercado, mas as chamadas foram perdidas.

Todo o conteúdo que os dois conversaram foi excluído do celular e restou uma única mensagem no aparelho, que dizia “ainda bem”.

Os detalhes do depoimento de Ellen ainda não foram revelados.