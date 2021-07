Brainfarma tem 23 vagas abertas e reforça a criação de mais 2 mil postos de trabalho em Anápolis

A Brainfarma, que fica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e é subsidiária da Hypera Pharma, uma das maiores empresas de medicamentos do Brasil, está com 23 vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades são voltadas para pessoas com deficiência (PCDs) que desejam atuar como auxiliar de produção e conferente. Para participar do processo seletivo é necessário apenas ter mais de 18 anos, disponibilidade de horário e o laudo médico.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site de carreiras da Brainfarma e, além dessas exclusivas, todas as outras posições disponibilizadas na fábrica também comtemplam o grupo.

Ao Portal 6, a empresa informou que, nos próximos meses, existe a expectativa preencher mais 82 vagas específicas para PCDs.

Com o plano anunciado no início deste ano para investir R$ 2 bilhões na expansão das operações de Anápolis nos próximos 05 anos, a companhia também afirmou que deverão ser criados, neste período, 2 mil novos postos de trabalho na cidade.