Resumo do capítulo de Genêsis desta quinta-feira, 15 de julho

quinta-feira, 15 de julho:

Raquel é maldosa com Lia. Bila trai Raquel. Jacó encontra com Lia e ela fica mexida com as palavras ditas por ele. Maalate tem um ataque de fúria com as outras mulheres de Esaú. Maalate e Rebeca se enfrentam.

Genêsis é escrita por Camilo Pellegrini e conta a história da criação do mundo; Adão e Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel; Abraão e, por fim, o período de escravidão do povo hebreu no Egito

