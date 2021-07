Motociclista é levado para o hospital após forte batida em Anápolis

Uma forte batida no Vivian Parque, bairro da região Sudoeste de Anápolis, terminou com um motoclista ferido na noite desta sexta-feira (16).

O homem, de 34 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ter colidido a Honda Biz que dirigia contra um Ford Fiesta.

O abalroamento ocorreu na Vânia de Fátima Lobo e a motorista do veículo, de 24 anos, prestou socorro. As causas do acidente ainda não estão claras e precisam ser investigadas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teve de ser levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Boletim médico com o estado de saúde do paciente não foi emitido pela unidade até a publicação desta reportagem, mas o Portal 6 apurou que ele não corre o risco de vida.