Oito coisas encontradas em casa que podem ser fatais para quem tem gato

Já ouviu o ditado de que o perigo mora em casa? Pois é, ele pode fazer muito sentido para quem tem gatos de estimação.

O Animal Expert, especializado em mundo pet, elaborou uma lista oito coisas encontradas lá podem machucá-los tanto ou mais ser fatal.

Mas antes de conferir, lembre-se que os organismos dos animais de estimação não são iguais aos das pessoas nem reagem aos mesmos estímulos.

Portanto, não pense que, por ser óbvio para você, seu gato também o evitará!

Peixe cru

Seu felino provavelmente fica louco ao sentir o cheiro de peixe, mas é melhor não compartilhar com ele se estiver cru. Bactérias, espinhos são perigos de infecção, doença ou mesmo perfuração do trato intestinal do seu animal.

Água sanitária

Se você tem um gato, deve saber que eles têm o hábito de beber qualquer água que encontrarem. Por isso, deve-se ter cuidado com os recipientes com água sanitária.

Se você está desinfetando o chão de sua casa, não deixe sua solução de alvejante sem vigilância, pois além de ser fonte de água, por algum motivo, os gatos adoram o cheiro de alvejante e podem acabar de cabeça no balde.

Aspirina

Esse é um dos remédios que nos alivia, mas o dos felinos é muito venenoso. E assim como outros remédios, como o paracetamol, é importante mantê-los afastado longe dos olhos dos gatos.

Chocolate

A teobromina é um alcalóide obtido do cacau que estimula o sistema nervoso do gato e, ao contrário dos humanos, os felinos não têm a capacidade de eliminar a substância.

Por isso em grandes quantidades, seis gramas por quilo de peso, por exemplo, podem ser mortais para o seu animal de estimação.

Fumaça de cigarro

Fumar dentro de casa pode causar problemas para você e sua família, até mesmo seus animais de estimação. A fumaça do cigarro também promove o aparecimento de células cancerosas em felinos e também em humanos.

Você pode pensar que os animais de estimação estariam livres do perigo, mas é o contrário! O problema é que eles ficam mais tempo em casa, portanto, mais expostos.

Um gato exposto à fumaça do cigarro pode desenvolver câncer na boca e nos gânglios linfáticos.

Isso ocorre porque os gatos se banham constantemente com a língua e sua pele fica altamente exposta às substâncias tóxicas que emanam dos cigarros.

Naftalina

Como qualquer bola de tamanho perfeito, seu gato pode achar que a bola de naftalina é o melhor brinquedo. Mas o naftaleno é tóxico e pode causar danos irreparáveis ​​ao sistema nervoso, além de vômitos, diarreia e convulsões.

Pasta de dentes

O problema com a pasta de dente é o flúor e produtos abrasivos, como o sal. Pode terminar com distúrbios nervosos, azia, vômitos e danos internos. O dano pode ser tão grave que pode até causar a sua morte.

Pintura

Todos os compostos das tintas, até mesmo a têmpera usada pelas crianças nos deveres de casa, podem causar epilepsia, conclusões e coma em um felino. Os pigmentos, ligantes e solventes que os compõem têm se mostrado extremamente cuidadosos.