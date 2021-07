Tradicional núcleo de artes de Anápolis realizará evento com aulas de danças gratuitas

O Núcleo de Artes Elza Cavalcante realizará, entre os dias 22 e 24 de julho, o D.A Mix 2021, um evento com aulas gratuitas presenciais e online para a população em geral.

Ao todo, estarão disponíveis durante o evento aulas nas modalidades de Ballet, Jazz, K-Pop, Sapateado e Contemporâneo para todas as idades a partir de 03 anos e para todos os níveis.

Para participar das aulas, é necessário observar a faixa etária de cada modalidade que está disponível no Instagram @dancanapolis e @ndelzacavalcante e no momento da inscrição no formulário.

Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (21). Para participar, basta acessar o site elzacavalcante.com.br e clicar no banner do evento.

As aulas presenciais ocorrerão no próprio Núcleo de Artes Elza Cavalcante, que fica localizado na Avenida José Lourenço Dias, nº 485, no setor Central

Mais informações pelo WhatsApp (62) 9 9980-0875 (WhatsApp) ou pelos perfis @dancanapolis e @ndelzacavalcante.

Atenção

“Esta é uma contrapartida em cumprimento aos editais para inciso II da Lei Aldir Blanc em Anápolis. Estes são recursos provenientes da Lei Federal N. 14,017 pelo Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, e por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, da Prefeitura de Anápolis.”