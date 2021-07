Mãe e filhas adolescentes passam sufoco após casa ser invadida por suspeito violento em Anápolis

Uma mulher de 34 anos precisou acionar a Polícia Militar nesta segunda-feira (19) após ser alvo de violência, juntamente com as duas filhas, de 15 e 17 anos, no Residencial Copacabana, em Anápolis.

Aos agentes, ela contou que a caçula vive em um relacionamento conturbado com um rapaz, de 24, e constantemente é agredida, mas não consegue se separar porque o jovem estaria fazendo ameaças de tirar a própria vida.

Desta vez, teria invadido a casa que a adolescente mora para xingá-la e atingi-la com socos e chutes. Descontrolado, também teria batido na mãe e na irmã da namorada.

Quando os agentes chegaram no local, o suspeito não estava mais na residência. Porém, foi encontrado pouco depois, nas proximidades, com ferimentos nas mãos e sangue por todo o corpo.

Inicialmente, precisou ser levado para o Hospital Municipal Jamel Cecílio para uma avaliação médica. Depois, foi encaminhado à Central de Flagrantes.

No caminho para a delegacia, ainda começou a debater para danificar a viatura. Ele foi autuado por injúria, ameaça, lesão corporal dolosa, violação de domicilio e dano.