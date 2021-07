Flamengo x Defensa y Justicia – Escalações e onde assistir ao vivo

Depois da vitória empolgante contra o Bahia no domingo (18), o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (21) com o objetivo de carimbar o passaporte rumo às quartas de final da Libertadores.

Após vencer o Defensa y Justicia na Argentina por 1 a 0 na semana passada, a equipe carioca precisa apenas de um empate para triunfar. Em caso de vitória por 1 a 0 da equipe visitante a partida irá para os penaltis. Lembrando que a regra do gol fora está presente no mata-mata da competição sul-americana, ou seja, qualquer outra vitória do Defensa com exceção do 1 a 0, eliminará o Rubro-Negro.

O confronto, por sua vez, será em Brasília, no estádio Mané Garrincha e terá a presença de 10 mil pessoas após a diretoria do Fla conseguir a liberação em acordo com o Governo do Distrito Federal. Torcedores que apresentarem o exame PCR negativo (últimas 48h) ou o comprovante de que foi vacinado contra a Covid-19 poderão comparecer.

Renato deverá mandar a campo a seguinte escalação: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Já Sebastian Beccacece tentará ser carrasco novamente do Flamengo com Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Tomás Cardona e Alexis Soto; Braian Rivero, Tomás Escalante, Raúl Loaiza, Carlos Rotondi; Walter Bou e Lucas Barrios.

A arbitragem será comandada pelo chileno Roberto Tobar. No VAR, a responsabilidade será do também chileno Cristian Garay. A partida será às 21h30 e transmitida pela Fox Sports.