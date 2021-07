Com investimento de R$ 1,2 milhão, nova creche municipal é inaugurada em Anápolis

As lágrimas de Dona Negrinha, de 89 anos, durante a inauguração nesta quinta-feira (22) da creche, homenagem ao marido dela, Haroldo Antônio de Souza, na Vila São Vicente, a Igrejinha de Anápolis, emocionaram os presentes.

Um encontro de gerações, um rememorar o passado. Os bisnetos e até tataranetos que ali estavam simbolizam as 190 crianças que, a partir de agora, serão beneficiadas com a obra que homenageia um grande educador da região.

O prefeito Roberto Naves (PP) ressaltou que mais do que um ensino de qualidade, a creche será o espaço em que as crianças estarão seguras.

Para o gestor o municipal, é a realização de um sonho antigo das mães da região, que precisam trabalhar e não tinham onde deixar os filhos.

Roberto recorda, inclusive, que no projeto inicial a obra seria uma escola, mas que a própria comunidade solicitou a alteração.

Ao falar sobre a importância do homenageado, o prefeito, que também é professor, aproveitou a ocasião para ressaltar que a profissão é uma das mais importantes que existem, pois transmite amor.

“O senhor Aroldo soube fazer isto aqui. Era carpinteiro, pedreiro, professor, pai, avô, marido”, disse o prefeito. A entrega desta creche faz parte das comemorações dos 114 anos de Anápolis.

Procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Tiago Ranieri, se emocionou durante a entrega da obra ao ressaltar a importância da educação para a formação do ser humano e para a construção social do indivíduo.

Segundo ele, a parceria que deu origem à obra foi apenas a primeira. O valor do investimento foi de R$ 1,2 milhão em uma obra com mais de mil metros de área construída.